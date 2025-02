Capitã Marvel | Brie Larson demonstra desconforto com pergunta sobre fãs tóxicos Atriz parece querer deixar o assunto para trás O post Capitã Marvel | Brie Larson demonstra desconforto com pergunta sobre fãs tóxicos... O Vício|Do R7 02/02/2025 - 19h06 (Atualizado em 02/02/2025 - 19h06 ) twitter

Brie Larson com camiseta branca em As Marvels

Em entrevista com o Telegraph, a atriz Brie Larson demonstrou grande desconforto com uma pergunta sobre os "fãs tóxicos" da Marvel. A intérprete da Capitã Marvel parece reconhecer que coisas que ela disse no passado já foram tiradas de contexto e usadas contra ela.

Para saber mais sobre a reação de Brie Larson e o contexto da entrevista, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema.

