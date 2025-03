Capitão América 4 alcança US$ 400 milhões em bilheteria Filme teve desempenho abaixo do esperado O post Capitão América 4 alcança US$ 400 milhões em bilheteria apareceu primeiro em O Vício... O Vício|Do R7 23/03/2025 - 13h28 (Atualizado em 23/03/2025 - 13h28 ) twitter

Anthony Mackie com primeiro visual de Capitão América

De acordo com dados compartilhados pelo Box Office Report, Capitão América: Admirável Mundo Novo enfim alcançou US$ 400 milhões em bilheteria ao redor do mundo.

Para mais detalhes sobre o desempenho do filme e suas expectativas, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema.

