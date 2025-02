Capitão América 4 | Anthony Mackie acredita ter sido esnobado pelo Oscar no passado Ator revela sentimentos mistos com papeis esnobados ao longo dos anos O post Capitão América 4 | Anthony Mackie acredita ter sido esnobado... O Vício|Do R7 31/01/2025 - 08h06 (Atualizado em 31/01/2025 - 08h06 ) twitter

Anthony Mackie é Capitão América em Admirável Mundo Novo

Assumindo a liderança de Capitão América: Admirável Mundo Novo, Anthony Mackie credita herói titular como a grande vitória de sua carreira, e revela sentimentos mistos com papeis passados.

Para saber mais sobre as declarações de Anthony Mackie e o que esperar do novo filme, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema.

