Capitão América 4 | Anthony Mackie entra em ação em novos vídeos promocionais Comerciais inéditos destacam herói de Anthony Mackie O post Capitão América 4 | Anthony Mackie entra em ação em novos vídeos promocionais... O Vício|Do R7 16/01/2025 - 08h06 (Atualizado em 16/01/2025 - 08h06 )

Anthony Mackie é Capitão América em Admirável Mundo Novo

A divulgação de Capitão América: Admirável Mundo Novo segue a todo vapor, e novos vídeos promocionais trazem o herói de Anthony Mackie em ação.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema para mais detalhes sobre as novidades do filme!

