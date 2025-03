Capitão América 4 | Artes conceituais revelam visuais alternativos da Sociedade da Serpente Versões iniciais do roteiro dariam maior destaque ao grupo de vilões O post Capitão América 4 | Artes conceituais revelam visuais alternativos... O Vício|Do R7 01/03/2025 - 14h26 (Atualizado em 01/03/2025 - 14h26 ) twitter

Capitão América

Uma série de artes conceituais de diversos projetos da Marvel Studios surgiram há pouco nas redes, e entre elas podemos ver algumas ideias iniciais de como a Sociedade da Serpente apareceria em Capitão América: Admirável Mundo Novo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema e descubra mais sobre as diferentes versões do grupo de vilões!

