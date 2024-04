Alto contraste

A+

A-

Anthony Mackie como Capitão América e Danny Ramirez Anthony Mackie como Capitão América e Danny Ramirez (O Vício - Cinema)

O ator Danny Ramirez revelou recentemente um conselho que recebeu de Anthony Mackie para interpretar o personagem Falcão no próximo filme do Capitão América. Segundo Ramirez, Mackie o aconselhou a abraçar a responsabilidade de dar vida a um herói tão icônico e a aproveitar ao máximo a oportunidade. Saiba mais sobre o conselho e as expectativas para o novo filme consultando a matéria completa no Filmes - O Vício.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.