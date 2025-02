Capitão América 4 | Diretor justifica abordagem realista da Sociedade da Serpente Grupo de vilões é muito caricato nos quadrinhos O post Capitão América 4 | Diretor justifica abordagem realista da Sociedade da Serpente... O Vício|Do R7 21/02/2025 - 21h26 (Atualizado em 21/02/2025 - 21h26 ) twitter

Capitão-América-4-Giancarlo-Esposito-MCU:

Capitão América: Admirável Mundo Novo (2025) apresentou a Sociedade da Serpente no MCU, mas com uma abordagem muito mais realista do que a dos quadrinhos.

