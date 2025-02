Capitão América 4 faz grande mudança na origem do adamantium no MCU O metal raro ligado ao Wolverine O post Capitão América 4 faz grande mudança na origem do adamantium no MCU apareceu primeiro em O... O Vício|Do R7 18/02/2025 - 21h06 (Atualizado em 18/02/2025 - 21h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Contém spoilers de Capitão América: Admirável Mundo Novo!

Para saber mais sobre essa intrigante mudança na origem do adamantium e suas implicações no MCU, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema.

Leia Mais em O Vício - Cinema:

A Odisseia | Filme de Christopher Nolan adiciona atores de Roswell, New Mexico e O Expresso do Amanhã ao elenco

F1, com Brad Pitt, ganha conteúdo oficial de bastidores

O Macaco | Terror mudou detalhe crucial por causa da Disney; entenda