Capitão América 4 | Giancarlo Esposito fala sobre seu papel como vilão Giancarlo Esposito aborda seu papel como vilão no próximo filme do Capitão América.Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes...

O Vício|Do R7 25/06/2024 - 07h43 (Atualizado em 25/06/2024 - 07h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share