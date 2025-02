Capitão América 4 | Insider diz que Hulk Vermelho tem apenas 4 minutos de tela no filme Personagem pode ter tempo de tela bastante curto O post Capitão América 4 | Insider diz que Hulk Vermelho tem apenas 4 minutos de tela... O Vício|Do R7 21/01/2025 - 17h48 (Atualizado em 21/01/2025 - 17h48 ) twitter

Hulk Vermelho em Capitão América Admirável Mundo Novo

Capitão América: Admirável Mundo Novo colocará Sam Wilson frente a frente com o Presidente "Thunderbolt" Ross, que se transforma no poderoso e furioso Hulk Vermelho. No entanto, informações recentes sugerem que a participação do Hulk Vermelho no filme pode ser significativamente menor do que o esperado.

Para mais detalhes sobre essa intrigante revelação, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício.

