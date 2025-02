Capitão América 4 | Kevin Feige expressa empolgação com Harrison Ford no MCU Ford dá vida ao presidente Thaddeus 'Thunderbolt' Ross O post Capitão América 4 | Kevin Feige expressa empolgação com Harrison Ford... O Vício|Do R7 22/01/2025 - 10h27 (Atualizado em 22/01/2025 - 10h27 ) twitter

Harrison Ford de Capitão América

Kevin Feige, o chefe da Marvel Studios, revelou toda a sua empolgação com a entrada do ator Harrison Ford no MCU em Capitão América: Admirável Mundo Novo.

Para saber mais sobre essa empolgação e o que esperar do filme, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema.

