Capitão América 4 | Novo pôster se torna um sucesso nas redes sociais

Capitão América

O novo pôster do Capitão América tem chamado a atenção dos fãs nas redes sociais, tornando-se uma das publicações mais curtidas da Marvel. Com um design impactante, a imagem promocional do filme tem conquistado o público e gerado grande expectativa para o lançamento.

