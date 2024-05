Capitão América 4 | Novo uniforme de Sam Wilson revelado em imagem oficial Capitão América 4 traz uma novidade empolgante para os fãs do universo Marvel. Sam Wilson surge com um novo uniforme, como revelado...

Capitão América 4 traz uma novidade empolgante para os fãs do universo Marvel. Sam Wilson surge com um novo uniforme, como revelado na imagem oficial divulgada. A mudança no traje do herói promete trazer ainda mais emoção e expectativas para o próximo filme da franquia.

