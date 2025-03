Capitão América 4 pode encerrar exibição com menos de US$ 500 milhões em bilheteria O segundo pior desempenho da franquia O post Capitão América 4 pode encerrar exibição com menos de US$ 500 milhões em bilheteria apareceu... O Vício|Do R7 17/03/2025 - 22h25 (Atualizado em 17/03/2025 - 22h25 ) twitter

Pré-estreia do Capitão América

No último fim de semana, Capitão América: Admirável Mundo Novo acabou ficando abaixo das estimativas e alcançou apenas US$ 388 milhões em bilheteira ao redor do mundo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema para mais detalhes sobre o desempenho do filme!

