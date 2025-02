Capitão América 4 recebe clipe inédito com sequência de ação aérea Longa segue em exibição nos cinemas O post Capitão América 4 recebe clipe inédito com sequência de ação aérea apareceu primeiro em... O Vício|Do R7 26/02/2025 - 21h26 (Atualizado em 26/02/2025 - 21h26 ) twitter

Anthony Mackie com uniforme de Capitão América 4

Há pouco (26), a Marvel Studios lançou um clipe inédito de Capitão América: Admirável Mundo Novo (2025), com uma sequência de ação aérea. Assista:

