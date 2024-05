O Vício |Do R7

Capitão América 4: Refilmagens extensas e Giancarlo Esposito confirmado Capitão América 4 enfrenta refilmagens extensas e Giancarlo Esposito é confirmado. O próximo filme do Capitão América está passando...

Alto contraste

A+

A-

Capitão América 4 enfrenta refilmagens extensas e Giancarlo Esposito é confirmado. O próximo filme do Capitão América está passando por refilmagens significativas, o que pode indicar ajustes importantes na trama. Além disso, a confirmação da participação de Giancarlo Esposito no elenco traz ainda mais expectativas para os fãs do universo Marvel.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• Capitão América 4 enfrenta refilmagens extensas e Giancarlo Esposito é confirmado

• Os Fantasmas Ainda Se Divertem | Winona Ryder explica como Lydia mudou após 36 anos

• Diretor aborda “pessimismo” de Nicolas Cage sobre A Lenda do Tesouro Perdido 3



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.