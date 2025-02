Capitão América 4 registra 2ª maior pré-estreia da franquia nos EUA Atrás apenas de Capitão América: Guerra Civil O post Capitão América 4 registra 2ª maior pré-estreia da franquia nos EUA apareceu primeiro... O Vício|Do R7 14/02/2025 - 20h45 (Atualizado em 14/02/2025 - 20h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Pré-estreia do Capitão América

De acordo com relatório do Deadline, Capitão América: Admirável Mundo Novo arrecadou US$ 12 milhões em sua pré-estreia nos Estados Unidos.

Para mais detalhes sobre o desempenho do filme, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema.

Leia Mais em O Vício - Cinema:

A Odisseia | Nick Tarabay e outros se juntam ao filme de Chris Nolan

Cara-de-Barro | Surgem detalhes inéditos do roteiro e produção do filme

Benedict Cumberbatch irá substituir Tom Hardy em novo filme do diretor de True Detective