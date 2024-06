O Vício |Do R7

Capitão América 4 | Revelada primeira imagem de Giancarlo Esposito no filme Giancarlo Esposito, conhecido por seus papéis marcantes em séries como "Breaking Bad" e "The Mandalorian", foi revelado como parte...

Giancarlo Esposito, conhecido por seus papéis marcantes em séries como "Breaking Bad" e "The Mandalorian", foi revelado como parte do elenco de "Capitão América 4". A imagem divulgada mostra o ator em um cenário misterioso, deixando os fãs ansiosos para descobrir mais detalhes sobre seu papel no filme.

