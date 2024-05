Capitão América 4 | Revelado dublê de Giancarlo Esposito nas filmagens

O Vício |Do R7

Capitão América com Giancarlo Esposito

O dublê de Giancarlo Esposito foi visto nas filmagens de Capitão América 4, levantando especulações sobre o papel que o ator pode desempenhar no filme. A presença do dublê sugere que Esposito pode estar envolvido em cenas de ação intensas, aumentando a expectativa dos fãs para o que está por vir nesta nova produção do universo cinematográfico da Marvel.

