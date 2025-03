Capitão América 4 | Roteirista se pronuncia sobre recepção negativa do filme Bilheteria estacionou em US$ 400 milhões O post Capitão América 4 | Roteirista se pronuncia sobre recepção negativa do filme apareceu... O Vício|Do R7 31/03/2025 - 17h07 (Atualizado em 31/03/2025 - 17h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Capitão América 4 Rotten Tomatoes

Rob Edwards, um dos seis roteiristas creditados em Capitão América: Admirável Mundo Novo, se pronunciou sobre a recepção negativa da crítica.

Para saber mais sobre a opinião do roteirista e a situação do filme, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema.

Leia Mais em O Vício - Cinema:

Hurry Up Tomorrow, com The Weeknd, recebe pôster inédito

Acompanhante Perfeita ganha data para chegar à Max

Crossover entre Venom e Homem-Aranha quase aconteceu, confirma Tom Hardy