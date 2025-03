Capitão América 4 se aproxima de US$ 400 milhões em bilheteria ao redor do mundo Filme continua em cartaz nos cinemas do Brasil O post Capitão América 4 se aproxima de US$ 400 milhões em bilheteria ao redor do mundo... O Vício|Do R7 09/03/2025 - 15h06 (Atualizado em 09/03/2025 - 15h06 ) twitter

Anthony Mackie é Capitão América em Admirável Mundo Novo

Capitão América: Admirável Mundo Novo atingiu US$ 370 milhões em bilheteria ao redor do mundo do mundo. O filme, que vem demonstrando um ritmo de arrecadação bem lento, deve ultrapassar a marca de US$ 400 milhões nos próximos dias.

