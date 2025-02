Capitão América 4 | Teto de cinema desaba em sessão com apenas 2 pessoas Um grande susto! O post Capitão América 4 | Teto de cinema desaba em sessão com apenas 2 pessoas apareceu primeiro em O Vício. O Vício|Do R7 28/02/2025 - 17h09 (Atualizado em 28/02/2025 - 17h09 ) twitter

Capitão América e Falcão

De acordo com relatório da NBC, uma sessão de Capitão América: Admirável Mundo Novo acabou dando um grande susto no Liberty Cinema, localizado no centro de Wenatchee, Washington (EUA).

