Cara-de-Barro | Surgem detalhes inéditos do roteiro e produção do filme Busca pelo diretor está em andamento O post Cara-de-Barro | Surgem detalhes inéditos do roteiro e produção do filme apareceu primeiro... O Vício|Do R7 14/02/2025 - 19h46 (Atualizado em 14/02/2025 - 19h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cara-de-Barro do DCU

De acordo com relatório do The Hollywood Reporter, Jeff Wadlow (Verdade ou Desafio, Ilha da Fantasia) não está sendo considerado para dirigir Cara-de-Barro na DC Studios, ao contrário do que havia sido publicado pelo Deadline anteriormente.

Para mais informações e detalhes sobre o filme, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema.

Leia Mais em O Vício - Cinema:

Benedict Cumberbatch irá substituir Tom Hardy em novo filme do diretor de True Detective

Daisy Ridley esclarece demora por Star Wars: Nova Ordem Jedi

A Odisseia | Corey Hawkins se junta ao elenco