O Vício |Do R7

Cartazes de Furiosa A Warner oficializou as datas e detalhes da mídia digital e Blu-ray do filme "Furiosa". O longa promete conquistar os fãs com sua...

Alto contraste

A+

A-

Cartazes de Furiosa

A Warner oficializou as datas e detalhes da mídia digital e Blu-ray do filme "Furiosa". O longa promete conquistar os fãs com sua trama envolvente e ação de tirar o fôlego.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• Furiosa | Warner oficializa datas e detalhes da mídia digital e Blu-ray

• Divertida Mente 2 quebra novo recorde e já tem quase US$ 400 milhões em bilheteria

• Jon Hamm confirma conversas com Marvel e DC



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.