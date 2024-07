Chad Michael Murray surpreende fãs com novo visual em Sexta-Feira Muito Louca 2 Chad Michael Murray, conhecido por seus papéis em diversas produções, surpreendeu os fãs ao revelar seu novo visual como Jake em... O Vício|Do R7 18/07/2024 - 14h41 (Atualizado em 18/07/2024 - 14h41 ) ‌



Jake-Sexta-Feira-Muito-Louca-2

Chad Michael Murray, conhecido por seus papéis em diversas produções, surpreendeu os fãs ao revelar seu novo visual como Jake em "Sexta-Feira Muito Louca 2". A mudança no visual do ator promete trazer ainda mais emoção e nostalgia para os espectadores que aguardam ansiosamente pelo lançamento do filme.

