Chad Stahelski, diretor de John Wick, firma parceria com a Lionsgate

Alto contraste

A+

A-

Keanu Reeves no filme John Wick 4 Keanu Reeves no filme John Wick 4 (O Vício - Cinema)

Chad Stahelski, renomado diretor de filmes como John Wick, acaba de assinar um contrato de preferência com a Lionsgate. Essa parceria promete trazer ainda mais sucesso para as futuras produções do cineasta.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Leia mais em Filmes - O Vício

• Chad Stahelski, de John Wick, assina contrato de preferência com a Lionsgate

• Com X-Men ’97, Disney+ anuncia novidades de março

• Karatê Kid | Sadie Stanley se junta ao elenco do novo filme

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.