Channing Tatum Revela Segredo Sobre o Traje do Gambit Channing Tatum admitiu que faltou coragem para “roubar” o traje do Gambit, um personagem que ele sempre sonhou em interpretar. A... O Vício|Do R7 22/08/2024 - 19h31 (Atualizado em 22/08/2024 - 19h31 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Gambit do Channing Tatum

Channing Tatum admitiu que faltou coragem para “roubar” o traje do Gambit, um personagem que ele sempre sonhou em interpretar. A revelação traz à tona a paixão do ator pelo papel e os desafios enfrentados ao longo do caminho.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

‌



Leia mais em Filmes - O Vício



• Channing Tatum admite que faltou coragem para “roubar” traje do Gambit

• Tim Burton aborda possibilidade de dirigir outro filme de super-herói

• Tim Burton diz que pensou em se aposentar após live-action de Dumbo