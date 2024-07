Charlize Theron fala sobre mudanças na produção de The Old Guard 2 Charlize Theron comentou recentemente que mudanças na Netflix interromperam a pós-produção de The Old Guard 2.Leia a matéria completa...

O Vício|Do R7 17/07/2024 - 23h20 (Atualizado em 17/07/2024 - 23h20 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌