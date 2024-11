Charlize Theron se junta ao novo filme de Chris Nolan Charlize Theron se junta ao novo filme de Chris Nolan O Vício|Do R7 26/11/2024 - 09h51 (Atualizado em 26/11/2024 - 09h51 ) twitter

Charlize Theron

De acordo com relatório exclusivo do The Hollywood Reporter, Charlize Theron (Mad Max: Estrada da Fúria, The Old Guard) se juntou ao elenco do aguardado próximo filme de Christopher Nolan, sem título definido.

