Chris Evans Brilha como Tocha Humana em Novas Imagens de Deadpool Wolverine As novas imagens oficiais de "Deadpool & Wolverine" destacam Chris Evans em seu icônico papel como Tocha Humana. A expectativa... O Vício|Do R7 09/08/2024 - 07h06 (Atualizado em 09/08/2024 - 07h06 )



Chris Evans é Tocha Humana em Deadpool & Wolverine

As novas imagens oficiais de "Deadpool & Wolverine" destacam Chris Evans em seu icônico papel como Tocha Humana. A expectativa em torno do filme só aumenta com essas revelações visuais que prometem trazer muita ação e nostalgia para os fãs.

