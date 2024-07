Chris Evans Fala Sobre Seu Retorno Inesperado no MCU Chris Evans se pronuncia sobre seu retorno surpreendente em um projeto do MCU, deixando os fãs animados com a possibilidade de vê... O Vício|Do R7 26/07/2024 - 13h24 (Atualizado em 26/07/2024 - 13h24 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Chris Evans se pronuncia sobre seu retorno surpreendente em um projeto do MCU, deixando os fãs animados com a possibilidade de vê-lo novamente como Capitão América. A expectativa em torno desse retorno tem gerado muitas especulações e discussões entre os admiradores do universo Marvel.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• Chris Evans se pronuncia sobre retorno surpreendente em projeto do MCU

• Moana 2 ganha novo cartaz internacional

• Tom Cruise pode estrelar épico da Primeira Guerra Mundial