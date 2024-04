Chris Nolan elogia Godzilla Minus One

Alto contraste

A+

A-

Godzilla-Minus-One-Baforada-Atômica Godzilla-Minus-One-Baforada-Atômica (O Vício - Cinema)

Chris Nolan exalta a nova produção cinematográfica "Godzilla Minus One" em uma entrevista exclusiva. O renomado diretor elogiou a abordagem inovadora do filme e destacou a qualidade visual impressionante da obra. A repercussão positiva do longa tem conquistado tanto fãs quanto críticos, consolidando-se como um sucesso de bilheteria.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Leia mais em Filmes - O Vício

• Chris Nolan exalta Godzilla Minus One

• Marvel Studios confirma desenvolvimento de projeto do Nova

• DreamWorks Animation planeja redução significativa de sua equipe

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.