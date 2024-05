O Vício |Do R7

Chris Pratt se pronuncia sobre a morte do dublê Tony McFarr: “Devastado” Chris Pratt se pronunciou sobre a morte do dublê Tony McFarr, expressando estar "devastado" com a trágica notícia. O ator compartilhou...

Chris Pratt se pronunciou sobre a morte do dublê Tony McFarr, expressando estar "devastado" com a trágica notícia. O ator compartilhou suas emoções em relação à perda de McFarr, destacando a importância do trabalho e da amizade que compartilhavam.

