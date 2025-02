Christian Bale, ator do Batman, completa 51 anos Confira 5 indicações de produções com o ator em celebração ao seu dia! O post Christian Bale, ator do Batman, completa 51 anos apareceu...

O Vício|Do R7 30/01/2025 - 10h47 (Atualizado em 30/01/2025 - 10h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share