Chuck Norris está de volta em Agent Recon, um filme de ação e ficção científica que promete muita adrenalina e momentos emocionantes. O trailer revela cenas eletrizantes e a presença marcante do lendário ator, que retorna para mais uma vez conquistar o público com sua atuação impecável. Prepare-se para uma experiência cinematográfica única com Chuck Norris em Agent Recon.

