Cillian Murphy revela seu desprezo pelas turnês de imprensa

O renomado ator Cillian Murphy, conhecido por suas performances marcantes no cinema, revelou recentemente seu desgosto pelas turnês de imprensa. Em uma entrevista franca, ele expressou sua opinião sobre como essas atividades podem ser cansativas e desgastantes tanto para os artistas quanto para os jornalistas.

Curioso para saber mais sobre as razões por trás dessa aversão? Consulte a matéria completa no site do nosso parceiro Filmes - O Vício e descubra o que o talentoso Cillian Murphy tem a dizer sobre esse assunto!

Cillian Murphy diz detestar turnês de imprensa: "Todo mundo está de saco cheio"

