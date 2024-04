Alto contraste

A+

A-

City Hunter da Netflix City Hunter da Netflix (O Vício - Cinema)

City Hunter, da Netflix, ganha trailer oficial. O aguardado filme baseado no popular mangá japonês acaba de ter seu trailer oficial divulgado, deixando os fãs ansiosos para conferir a adaptação para as telas. A produção promete trazer muita ação e emoção, mantendo a essência do material original.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Leia mais em Filmes - O Vício

• City Hunter, da Netflix, ganha trailer oficial

• Abigail, com Melissa Barrera, recebe primeiras reações da crítica

• A Primeira Profecia quase recebeu classificação explícita

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.