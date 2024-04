City Hunter: Netflix anuncia data de estreia do filme

A Netflix acaba de anunciar a tão esperada data de estreia do filme City Hunter. Os fãs do anime podem comemorar, pois a adaptação live-action chegará ao catálogo da plataforma de streaming no dia 15 de março.

Prepare-se para acompanhar as aventuras do detetive Ryo Saeba enquanto ele luta contra o crime nas ruas de Tóquio. Com uma combinação perfeita de ação, comédia e romance, City Hunter promete conquistar os corações dos fãs de anime e de filmes de ação.

Não perca essa emocionante adaptação!

