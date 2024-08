Classificação Indicativa de Kraven: O Caçador Revelada! Recentemente, "Kraven, O Caçador" recebeu uma classificação indicativa para maiores, o que levanta expectativas sobre o conteúdo... O Vício|Do R7 07/08/2024 - 11h26 (Atualizado em 07/08/2024 - 11h26 ) ‌



Kraven O Caçador

Recentemente, "Kraven, O Caçador" recebeu uma classificação indicativa para maiores, o que levanta expectativas sobre o conteúdo mais intenso do filme. Essa decisão pode indicar um tom mais sombrio e violento, alinhando-se com a natureza do personagem nos quadrinhos.

