Coisa Surge em Novo Vídeo do Quarteto Fantástico O Quarteto Fantástico está ganhando cada vez mais destaque, e agora, um novo vídeo do set traz uma aparição do Coisa, um dos personagens... O Vício|Do R7 28/08/2024 - 16h51 (Atualizado em 28/08/2024 - 16h51 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O-Quarteto-Fantástico-Joseph-Quinn-Tocha-Humana-Coisa

O Quarteto Fantástico está ganhando cada vez mais destaque, e agora, um novo vídeo do set traz uma aparição do Coisa, um dos personagens mais icônicos da equipe. Os fãs estão ansiosos para ver como a adaptação trará esses heróis para as telonas novamente.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

‌



Leia mais em Filmes - O Vício



• O Quarteto Fantástico | Coisa aparece em vídeo do set

• Gwyneth Paltrow se junta a Timothée Chalamet no novo filme do co-diretor de Joias Brutas

• O Quarteto Fantástico | Nova foto do set mostra o Coisa