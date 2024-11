Colin Farrell diz que estará em Batman III Colin Farrell diz que estará em Batman III O Vício|Do R7 11/11/2024 - 06h28 (Atualizado em 11/11/2024 - 06h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Colin Farrell como Pinguim

Depois do fim da primeira temporada da série Pinguim, o ator Collin Farrell falou com o THR, revelando mais detalhes sobre seu futuro como Pinguim. Além de revelar que assinou para 3 filmes, ele diz que terá algumas poucas cenas no segundo, o que pode indicar que o Pinguim deve ainda manter seu trabalho para se tornar o grande rival do Morcego:

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema!

Leia Mais em O Vício - Cinema:

Novo filme de The Rock, Operação Natal, tem score revelado no Rotten Tomatoes

Wicked ganha novos cartazes internacionais

Mattel erra e coloca link de site adulto em bonecas de Wicked