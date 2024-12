Com Beetlejuice e produções da DC, Max anuncia lançamentos de dezembro Com Beetlejuice e produções da DC, Max anuncia lançamentos de dezembro O Vício|Do R7 01/12/2024 - 10h08 (Atualizado em 01/12/2024 - 10h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lançamentos de dezembro na Max

Com destaque para Os Fantasmas Ainda se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice e a série Comando das Criaturas, pontapé oficial do DCU de James Gunn, a plataforma Max acaba de anunciar as novidades do catálogo de dezembro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema!

Leia Mais em O Vício - Cinema:

Blu-ray de Venom 3: A Última Rodada terá 7 cenas deletadas

Tom Cruise criou os baldes de pipoca de Missão: Impossível – O Acerto Final

Fã cria filme de Cobra Kai com elenco da série