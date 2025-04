Com Black Mirror, Netflix anuncia novidades de abril de 2025 Muita coisa chegando O post Com Black Mirror, Netflix anuncia novidades de abril de 2025 apareceu primeiro em O Vício. O Vício|Do R7 01/04/2025 - 13h48 (Atualizado em 01/04/2025 - 13h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Black Mirror na Netflix

A Netflix divulgou os lançamentos de abril de 2025, com uma variedade de filmes, séries, documentários e produções coreanas para seus assinantes. Entre os destaques, está o retorno da aclamada série Black Mirror com sua sétima temporada, além da aguardada quinta temporada de Você e a adaptação do quadrinho argentino O Eternauta.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em O Vício - Cinema:

Bailarina | Banner inédito mostra Ana de Armas empunhando uma katana

Superman confirma prévia nas exibições de Um Filme Minecraft

Mickey 17 | Novo clipe mostra Robert Pattinson contracenando com Robert Pattinson