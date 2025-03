Com Jason Statham, Resgate Implacável ganha trailer final Estreia em 27 de março! O post Com Jason Statham, Resgate Implacável ganha trailer final apareceu primeiro em O Vício. O Vício|Do R7 24/03/2025 - 20h45 (Atualizado em 24/03/2025 - 20h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Resgate Implacável com Jason Statham

Com a estreia confirmada para 27 de março no Brasil, Resgate Implacável, com Jason Statham, teve seu trailer final disponibilizado pela Amazon MGM Studios.

Não perca a chance de saber mais sobre este emocionante filme! Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema.

Leia Mais em O Vício - Cinema:

Elizabeth Olsen diz que não retornará para Avengers: Doomsday e Guerras Secretas

Jogos Mortais 11 perde data de estreia, mas Lionsgate nega cancelamento

72 Horas | Kevin Hart irá estrelar novo filme da Netflix