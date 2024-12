Comando das Criaturas | Tudo sobre o Frankenstein Dois primeiros episódios da série já estão disponíveis no Max O post Comando das Criaturas | Tudo sobre o Frankenstein apareceu primeiro... O Vício|Do R7 08/12/2024 - 21h09 (Atualizado em 08/12/2024 - 21h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A série animada Comando das Criaturas, primeira produção de fato do DCU de James Gunn, já estreou com dois episódios no Max, estipulando imediatamente o seu tom e o que esperar desse universo. Dentre os personagens já apresentados, alguns já se destacaram bastante, como é o caso do Frankenstein, que é um personagem da DC nos quadrinhos desde 2006.

Para saber mais sobre a história e as origens do Frankenstein no universo da DC, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema.

Leia Mais em O Vício - Cinema:

Bailarina | Derivado de John Wick recebe teaser com cenas inéditas

Bailarina 2? Ian McShane não descarta sequência do derivado de John Wick

28 Years Later | Saiba quando o trailer completo pode ser lançado