Como Lewis Pullman Conquistou o MCU com a Ajuda de um Amigo Lewis Pullman entrou para o MCU graças a colega de Top Gun: Maverick, revelando como as conexões no mundo do cinema podem abrir portas... O Vício|Do R7 18/08/2024 - 13h16 (Atualizado em 18/08/2024 - 13h16 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Lewis Pullman e Sentinela de Thunderbolts

Lewis Pullman entrou para o MCU graças a colega de Top Gun: Maverick, revelando como as conexões no mundo do cinema podem abrir portas inesperadas para os atores.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

‌



Leia mais em Filmes - O Vício



• Thunderbolts* | Lewis Pullman entrou para o MCU graças a colega de Top Gun: Maverick

• Alien: Romulus supera expectativas com grande abertura global

• Garfield: Fora de Casa ganha data de lançamento no Max