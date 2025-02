Como Treinar o Seu Dragão | Primeiro filme animado foi “feito às pressas”, afirma diretor Após sucesso da franquia animada, Como Treinar Seu Dragão ganhará um filme live-action este ano O post Como Treinar o Seu Dragão |... O Vício|Do R7 15/02/2025 - 17h45 (Atualizado em 15/02/2025 - 17h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bangela e Soluço em Como Treinar o seu Dragão

Dean DeBlois, o diretor de Como Treinar o Seu Dragão, afirmou em entrevista recente que o filme animado foi “feito às pressas”.

Para saber mais sobre as revelações do diretor e o futuro da franquia, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema.

Leia Mais em O Vício - Cinema:

Homem-Aranha 4 deve ter orçamento de US$ 200 milhões, indicam rumores

IMAX apresenta contagem regressiva temática de Quarteto Fantástico

Capitão América 4 | Quanto tempo de tela tem o Hulk Vermelho?