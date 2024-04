Alto contraste

Compositor já está trabalhando em trilha sonora de Messias de Duna

Compositor já está trabalhando em trilha sonora de Messias de Duna. O aguardado filme "Duna: Parte 2" teve a bilheteria de estreia nos EUA atualizada, trazendo novidades para os fãs da franquia. O compositor responsável pela trilha sonora do filme já está imerso no processo de criação, prometendo uma experiência sonora incrível para acompanhar as grandiosas cenas da sequência.

