Concluídas as Filmagens de Knives Out 3: Diretor Compartilha a Alegria O diretor de Knives Out 3 celebrou a conclusão das filmagens, um marco importante para a produção que promete mais mistérios e reviravoltas... O Vício|Do R7 18/08/2024 - 09h56 (Atualizado em 18/08/2024 - 09h56 ) ‌



Knives Out 3 com Daniel Craig

O diretor de Knives Out 3 celebrou a conclusão das filmagens, um marco importante para a produção que promete mais mistérios e reviravoltas. A expectativa em torno do filme só aumenta com cada nova atualização.

