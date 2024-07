Confira as imagens dos bastidores de Superman com David Corenswet Fotos recentes mostram David Corenswet gravando uma cena de ação para o filme do Superman. As imagens dos bastidores revelam um...

‌



A+

A-

Bastidores de Superman

Fotos recentes mostram David Corenswet gravando uma cena de ação para o filme do Superman. As imagens dos bastidores revelam um pouco do que os fãs podem esperar desse novo capítulo da saga do super-herói.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• Superman | Fotos mostram David Corenswet gravando cena de ação

• Horizon: An American Saga | Kevin Costner recusou oferta do Prime Video pela Parte 2, diz site

• Tron | Disney estaria planejando novos filmes da franquia